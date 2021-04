Wielergekke rechtsachter: "Een switch zoals Evenepoel zit er niet meer in" en "Hoop dat Van Aert wint. En dan wij ook!"

Het is het weekend van de Ronde van Vlaanderen. En dus kijken ook de voetballers uit naar die epische koers. Al is het niet voor iedereen even makkelijk om te (kunnen) kijken, zo blijkt.

Voor de spelers van Standard en AA Gent wordt het lastig, omdat zij om 18.15 uur hun wedstrijd beginnen en dus al anderhalf uur daarvoor in de voorbereiding op hun match zitten. "De finish zien wordt lastig. In de spelersbus zal het wel opstaan, maar we zullen al om kwart voor vijf in de kleedkamer zitten", aldus wielerfan Alessio Castro-Montes. Geen switch De rechtsachter van AA Gent rijdt héél graag met de fiets: "Maar een switch zoals Evenepoel zal er niet meer inzitten", bekent hij in Het Laatste Nieuws. "Ik wil graag eens de Angliru oprijden, dat wel. Of de Ventoux." "Wat ik hoop voor zondag? Dat Wout Van Aert de koers wint. En wij enkele uren later winnen van Standard", besloot hij.