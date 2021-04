Birger Verstraete mag naast speler van de maand nog een prijs opspelden bij Antwerp

Het seizoen van Birger Verstraete bij Antwerp verliep met ups and downs maar de afgelopen weken heeft hij zich ten volle kunnen tonen op de Bosuil.

Zo werd hij eerder deze week nog gekroond tot speler van de maand maart. Hij stond elke wedstrijd in de basis en scoorde ook zijn eerste doelpunt voor The Great Old.

Dat doelpunt levert hem nu ook een extra prijs op want het werd door de supporters van Antwerp verkozen tot doelpunt van de maand maart. Antwerp speelde een duel met veel doelpunten tegen Kortrijk en kon die ondanks een rode kaart voor Seck na 20 minuten ook winnend afsluiten.

Het doelpunt van Verstraete in de 85e minuut legde de 4-2 eindstand vast en was een echt pareltje vanop afstand.