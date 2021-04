Degradatiekoorts op volle toeren: nog vijf(!) ploegen niet zeker van redding, wie heeft het beste programma en wat ziet u gebeuren?

Nog twee speeldagen staan er op het programma. En ook onderaan blijft het razend spannend. Zo kan er nog heel veel gebeuren de komende twee speeldagen. Wie moet nog vrezen, wie moet nog uitkijken? Er is nog héél veel mogelijk.

14. KV Kortrijk 36

Veertiende staan met 36 punten uit 32 wedstrijden en toch nog niet mathematisch gered zijn? Het is wat KV Kortrijk overkomen is dit seizoen. Als ze nog 1 op 6 halen in hun resterende wedstrijden, dan zijn ze zeker gered. Anders wordt het toch nog een beetje bang achteruitkijken en hopen dat de andere ploegen niet alles winnen.

Programma: Waasland-Beveren (uit) en KV Mechelen (thuis)

15. STVV 35

Sint-Truiden kan zich in de inhaalwedstrijd op bezoek bij Waasland-Beveren definitief redden, anders moet het op de slotspeeldagen gebeuren. Een overwinning is voldoende, een punt op de Freethiel kan in de eindafrekening ook van belang zijn en dan is alvast de laatste plaats niet meer mogelijk.

Programma: Waasland-Beveren (uit), Genk (uit) en Anderlecht (thuis)

16. Cercle Brugge 32

Cercle Brugge staat voorlopig aan de goede kant van de streep, maar heeft wel nog twee moeilijke wedstrijden en moet dus zeker nog vrezen voor zijn plekje. Onder Yves Vanderhaeghe zet het wel een prima reeks neer stilaan.

Programma: OH Leuven (thuis) en KV Oostende (uit)

17. Moeskroen 31

Moeskroen heeft nog wedstrijden tegen Antwerp en Club Brugge voor de boeg en moet dus vooral hopen dat Waasland-Beveren niet te veel punten meer pakt. Bij gelijke punten hebben de Wase Leeuwen bovendien een match meer gewonnen, dus het wordt nog alle hens aan dek.

Programma: Antwerp (thuis) en Club Brugge (uit)

Waasland-Beveren kan mits winst in de inhaalwedstrijd dinsdagavond tegen STVV naast Moeskroen komen en zo van de twee slotweekends écht nog wat spannend maken. Het heeft nog een programma waarin twee zeges er zeker in zitten en dan is het opnieuw aan de andere ploegen om ook te sprokkelen.

Programma: STVV (thuis), KV Kortrijk (thuis) en OH Leuven (uit)