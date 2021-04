Anderlecht herschikt Raad van Bestuur en voegt twee nieuwe leden toe

Anderlecht heeft zijn Raad van Bestuur herschikt. Met Hans Beerlandt komt er een vertegenwoordiger van de minderheidsaandeelhouders bij.

De algemene vergadering van RSC Anderlecht heeft de benoemingen van de nieuwe leden van De Raad van Bestuur bekrachtigd. Luc Deleu en Hans Beerlandt werden voorgedragen en zullen vanaf de volgende zitting deel uitmaken van de Raad van Bestuur.

Luc Deleu sluit aan als onafhankelijk bestuurder. Deleu was meer dan 50 jaar advocaat, onder meer ook voor Anderlecht. Daarnaast zal ook Hans Beerlandt in de Raad van Bestuur zetelen. Hans Beerlandt, zoon van Johan, is Executive Director bij bouwgroep Besix, al jaren trouwe partner van RSC Anderlecht. Opmerkelijk: vader Johan stapte onlangs zelf nog op uit de Raad van Bestuur.

Het nieuws dat Patrick Lefevere en Philippe Close hun mandaat als bestuurslid zouden opnemen was al bekend. Hun benoeming wordt nu geofficialiseerd.

Of dat betekent dat er een akkoord is over het herstelplan is nog niet duidelijk. Met Hans Beerlandt, Michael Verschueren en Etienne Davignon zijn de minderheidsaandeelhouders goed vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur. Het laatste signaal daarover was dat het de goede weg op ging.

Voorzitter:

Wouter Vandenhaute

Leden: