Rapha Holzhauser blijft verbazen: Gemiddeld één doelpunt of assist per wedstrijd dit seizoen

Beerschot heeft woensdagavond nog eens mogen proeven van een overwinning. De ploeg van Will Still haalde het met 2-1 en daar mag het vooral Rapha Holzhauser voor danken. De Oostenrijker was goed voor twee strafschopdoelpunten.

Raphael Holzhauser leek het de laatste weken iets moeilijker te hebben, maar dankzij het nieuwe systeem (4-3-3) dat tegen Charleroi werd gebruikt, kon Holzhauser nog eens laten zien tot wat hij allemaal in staat is.

De Oostenrijker was al aan een uitstekend seizoen bezig en ook na 32 wedstrijden kan hij nog altijd schitterende statistieken voorleggen. Zo scoorde hij tegen Charleroi zijn vijftiende en zestiende doelpunt van het seizoen.

Voeg daar nog eens de zestien assists aan toe die hij dit seizoen al heeft kunnen geven en zo kom je aan 32 doelpunten/assists in 32 wedstrijden. De Oostenrijkse dirigent van Beerschot is dus goed voor één doelpunt of assist per wedstrijd.

Nu is de vraag natuurlijk of een speler met zo'n kwaliteiten als Holzhauser volgend seizoen nog op het Kiel te zien zal zijn. Er zullen heel wat ploegen interesse tonen in de middenvelder, maar Holzhauser heeft enkele maanden geleden nog zijn contract verlengd bij Beerschot. De clubs zullen ongetwijfeld dus veel geld op tafel moeten leggen om Holzhauser binnen te halen.