Uitgaande transfers bij Beerschot? "Ik zie hem volgend seizoen niet meer bij Beerschot voetballen" en "Als ze hem ook nog verliezen..."

Vanavond ontvangt Beerschot Sporting Charleroi voor een inhaalwedstrijd. Voor PO2 kan dit een heel belangrijk duel worden, al lijkt de transferperiode nog belangrijk te worden dan dat.

Ex-speler Mohamed Messoudi ziet het belang van de wedstrijd met het oog op de play-offs ook in en weet waar de sterkte van Beerschot ligt. “Het middenveld was dit seizoen overduidelijk de sterkste linie van Beerschot”, zegt Messoudi aan GVA.

“Veel tegenstanders zijn weggezonken in het moeras van het mauve-witte middenveld. Dat komt in eerste instantie door de gedrevenheid van types als Pietermaat, Coulibaly en Sanusi. Veel ploegen hebben zich daar aan mispakt. Defensief was het middenveld heel solide, waardoor Holzhauser de ruimte kreeg om te schitteren.”

“Dat de Oostenrijker zó goed zou zijn, had niemand verwacht. Maar de andere middenvelders spelen bij Beerschot allemaal in zijn dienst. Holzhauser is een heel intelligente voetballer, hij kon met de vrijgekomen ruimte én met zijn gouden linker vaak doen wat hij wilde.”

En wat voor volgend seizoen? “Coulibaly speelde voor de winterstop op een heel hoog niveau, die zie ik volgend jaar niet meer bij Beerschot voetballen. Over Broadbent, Masangu, De Keersmaecker en Vancamp kan ik kort zijn: ik vrees dat 1A te hoog gegrepen is voor hen. Een extra verdedigende middenvelder, een '8' en een speler die hoger op het veld tussen de lijnen kan voetballen zouden dus geen overbodige luxe zijn. Als Beerschot Holzhauser alsnog zou verliezen, dan heeft het volgend seizoen een groot probleem.”