Verloor Antwerp door Vercauteren? "Klinkt goed voor supporters die een schuldige zoeken"

De nederlaag van Royal Antwerp FC blijft voor beroering zorgen. Vooral trainer Franky Vercauteren is kop van jut door zijn te verdedigende spel.

1-4 kreeg Royal Antwerp FC van Anderlecht om de oren. De kritiek op Vercauteren zwengelt aan. Enkele spelers zouden zelfs bij het bestuur gaan klagen zijn. “Antwerp verloor omdat Vercauteren te verdedigend speelde, zegt men nu. Dat klinkt opnieuw mooi, zeker in de oren van de supporters, die een schuldige zoeken”, vertelt René Vandereycken aan Het Nieuwsblad.

Kritiek die volgens Vandereycken niet terecht is. “Maar ik ga daar niet mee akkoord. Antwerp verloor vooral omdat de uitvoering niet goed was. Omdat er niet goed verdedigd werd. Vooral Lukaku zag er niet goed uit. Maar ook De Laet, die de laatste weken geroemd werd, werd er bij de 0-1 zomaar afgelopen door Nmecha.”

Als Vercauteren offensiever gaat spelen, dan komt hij wellicht helemaal in de problemen. “Dan denk ik: wat als Vercauteren straks met vier in plaats van vijf achterin gaat spelen? Dan speelt hij zogezegd aanvallender, maar dan gaat zo’n De Laet misschien nog meer in de problemen komen.”

En dus moet Antwerp uitpakken op de zomermercato met enkele gerichte versterkingen. “Trouwens: Vercauteren is toch door D’Onofrio binnengehaald om een betere organisatie op poten te zetten dan Leko? En dat vonden velen toch een goede zet? Maar nu hij eens een match verliest, krijgt hij ineens langs alle kanten kritiek. Dat begrijp ik niet. Met dit Antwerp is Vercauteren ook nog niet in staat om heel aanvallend te spelen. De juiste aankopen en een volledige voorbereiding zouden straks wél voor zo’n ommekeer kunnen zorgen.”