Flankaanvaller Beerschot maakt indruk in de eerste helft, maar moest bij de rust vervangen worden: "Hij heeft iets in de adductoren gevoeld"

Pech voor Abdoulie Sanyang. De flankaanvaller van Beerschot maakte een goede indruk tegen Charleroi, maar na de rust moest hij in de kleedkamer blijven door een probleem in zijn adductoren.

Bij Beerschot speelden ze vandaag in een 4-3-3 opstelling en daardoor kreeg Sanyang nog eens een kans op de flank. De 21-jarige Sanyang maakte indruk en kon ook een strafschop uitlokken na een fout van Jules Van Cleemput. Na de eerste helft moest Sanyang echter vervangen worden.

Trainer Will Still gaf meer uitleg op de persconferentie na de wedstrijd. "Hij heeft iets in adductoren gevoeld. We hebben wel nog geen idee van de ernst van de blessure van Sanyang", aldus de trainer van Beerschot.

Still was wel tevreden over de prestatie van Sanyang en ook invaller Bakkali kon hem bekoren. "Ik ben zeer tevreden van Sanyang en Bakkali. Sanyang heeft penalty gewonnen en verdedigende taken zeer goed uitgevoerd. De benen Bakkali zijn nog snel op, maar het komt wel terug. Het is een speler met veel kwaliteiten", legde Still uit.