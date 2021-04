Niet Club Brugge, maar deze club is meest winstgevende in België - al stelt fiscus zich ernstige vragen

In de Jupiler Pro League wordt heel veel verlies gemaakt, al zijn er ook ploegen die wel degelijk de boeken kunnen afsluiten met winst.

Het Laatste Nieuws haalde een aantal cijfers en jaarrekeningen boven om de balans op te maken van de topclubs en de andere clubs.

Als het gaat over winst maken, dan spant KRC Genk veruit de kroon. Zij boekten over de voorbije vijf seizoenen in totaal 74,4 miljoen euro winst.

vzw

Dat is (veel) meer dan Club Brugge, dat afsluit met 43,2 miljoen euro winst. Gent (24,5 miljoen euro), Charleroi (14,2 miljoen euro) en Waasland-Beveren (3,3 miljoen euro) zijn de enige andere clubs die boven nul eindigen.

De krant weet wel dat er een vraagteken moet geplaatst worden bij de cijfers van Genk, want zij zijn een vzw. De fiscus stelt zich daar vragen over en een vennootschapsbelasting van 16,8 miljoen euro hangt boven de Limburgse hoofden - de club betwist dat.