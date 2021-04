Kompany zegt het niet altijd, maar is héél hard voor zichzelf en het proces: "Op zo'n moment stelt hij zichzelf in vraag"

Het proces van Vincent Kompany bij RSC Anderlecht werpt de vruchten af. Nochtans kreeg de coach van paars-wit al heel wat kritiek te verduren. François Kompany had niets anders verwacht.

Vincent Kompany is er de voorbije maanden in geslaagd om een team te vormen bij RSC Anderlecht. De weg is nog lang voor de jonkies, maar de overwinning tegen Club Brugge zorgt voor een volgende stap.

Nochtans kreeg Kompany onderweg héél veel kritiek te verduren. Volgens sommige critici had hij zelfs zijn C4 al moeten krijgen. “Maar Vincent is niet bezig met kritiek”, weet François Kompany in Het Laatste Nieuws. “Het boeit hem niet. Anders overleef je niet op zo’n niveau.”

© photonews

“De kritiek in België is vaak goedkoop”, gaat de broer van de coach van Anderlecht verder. “Ik lees dat Eden Hazard wordt afgeschreven bij Real Madrid omdat hij even geblesseerd is. Zelfs Romelu Lukaku krijgt negatieve commentaren, terwijl die jongen de meest scorende spits in de gescheidenis van de Rode Duivels is.”

Met andere woorde: het ene oor in, het andere oor uit. “Hoge bomen vangen veel wind. Maar vergis je niet: Vincent is héél hard voor zichzelf. Hij stelt zichzelf echt wel in vraag als ze niet winnen in Beveren.”