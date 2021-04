Mbokani nog altijd belangrijk en Zé als man van het overzicht: het mogelijk succesrecept van Antwerp in play-offs

Gaan winnen bij Moeskroen is niet meteen een waardemeter voor de play-offs. En toch. Mbokani en Zé, ze vormen een olijk duo bij Antwerp. De eerste is nog altijd zo immens belangrijk, laat niemand daar aan twijfelen. De tweede heeft misschien meer waarde als aangever dan als afwerker.

Zeker in vergelijking met de vorige campagne is het voor Dieumerci Mbokani een wisselvallig seizoen, waarin hij ook een tijdje aan de kant stond. Dieu heeft in Moeskroen getoond welke waarde hij nog altijd heeft voor Antwerp. Omdat hij het doel weet staan, niet onbelangrijk in dit spelletje. Zijn goals op Le Canonnier sleepten Antwerp over de streep. Het had zelfs nog eentje meer kunnen zijn. Maar ook vanwege zoveel meer.

Mbokani maakte in Moeskroen voorin oorlog zoals in zijn beste dagen. Dieu heeft nog altijd de kwaliteit om voor balvastheid te zorgen, zo de hele ploeg te laten aansluiten en ook nog eens het spel te verleggen. De combinatie te zoeken met de opkomende backs en dan weer op het perfecte moment de juiste positie voor doel te kiezen. Zo'n spitsen lopen er in België maar weinig rond.

© photonews

Recent kon de Great Old op hem een beroep doen in de duels tegen Kortrijk en Moeskroen. Die twee wedstrijden leverden zes punten op. In één van die ontmoetingen scoorde het team vier keer, in de andere partij drie keer. Say no more. Zelfs al scoort hij niet zelf, Mbokani heeft wel een impact op het scorend vermogen. Al is het wel gepast dat hij straks in de rol van afwerker kruipt in de grote affiches.

Na de komst van Vercauteren was het lange tijd Lamkel Zé die met zijn doelpunten de doorslag gaf. Dat begon tegen Cercle en ging verder tegen Waasland-Beveren, Beerschot, Kortrijk en Club Brugge. Daarnaast scoorde LZ7 ook nog eens in de beker tegen Club en in de Europa League in Glasgow.

© photonews

Nu Mbokani helemaal terug is na en zijn blessure en schorsing verleden tijd zijn, kan Zé weer eerder de man worden die de Congolees in stelling brengt. Zé gaat alvast nadeloos over tot zijn nieuwe rol. Als die even onbaatzuchtig blijft spelen, gaat dit duo in de play-offs nog brokken maken.

Minuut 26 in Moeskroen. De Laet bereikt Lamkel Zé in het strafschopgebied, met zijn gezicht naar doel. De Kameroener had even goed zelf kunnen schieten, maar weet perfect waar Mbokani is en biedt die met een tikje naar rechts een dot van een schietkans aan. Prachtig in alle eenvoud.

© photonews

Minuut 47 in Moeskroen. Lamkel Zé houdt druk op de lokale verdedigers, die schromelijk in de fout gaan. Keeper omspelen en zelf proberen te scoren? Neen, als ware hij ogen op zijn rug heeft voelt Zé Dieu weer aansluiten. Met buitenkantje rechts klaar leggen voor de linkervoet en dan perfect afleggen voor Mbokani: brilliant gedaan, Didier. Schitterend het overzicht behouden. Ze zullen het in Deurne-Noord graag zien.