UPDATE: Charleroi-Eupen wordt met halfuur uitstel afgetrapt

Komt de wedstrijd Charleroi-Eupen in het gedrang? De wedstrijd zou om 18:30u moeten worden afgetrapt, maar om iets voor vijf zijn er nog steeds Charleroi-fans die het veld bezetten.

De Eupense delegatie zit overigens nog steeds op hotel, in de buurt van het stadion. Zij weigeren te vertrekken tot wanneer de politie groen licht geeft.

De kans dat de wedstrijd om 18:30u zal starten, wordt met de minuut kleiner. Een later aanvangsuur, maar ook een uitstel (of forfait?) is mogelijk.

UPDATE 17u40: pas nadat Mehdi Bayat de veldbezetters toesprak, verlieten ze het stadion. Charleroi-Eupen kan dus gewoon doorgaan, weliswaar met dertig minuten vertraging. Aftrap is voorzien om 19u00 in plaats van 18u30.