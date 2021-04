OHL laat play-offs liggen na vormdip: "Afschuwelijke weken voor spelers en staff"

Het knappe seizoen van OHL krijgt geen vervolg. De Leuvenaars leken lange tijd een zekerheidje voor de top acht, maar door de twee op vijftien zit het seizoen voor Marc Brys en co erop sinds zondagavond. En dat doet pijn.

De play-offs mochten dan (nog) niet het doel zijn voor OHL, toch doet het pijn om met de eindmeet in zicht ten onder te gaan. "We waren niet gefocust op die play-offs", vertelde een zichtbaar teleurgestelde Marc Brys na afloop. "We wilden gewoon dit seizoen op een mooie manier afsluiten. We hebben ook lange tijd goed gespeeld vandaag, maar we konden dit niet vertalen naar een resultaat."

En zo zit het seizoen van OHL er half april op. Of toch niet? "We staan nu voor een ongelooflijk moeilijke periode, he", beselft Brys als geen ander. "We moeten nog twee maanden trainen... om niets, zonder doel. Ik kan nog niet detaillistisch gaan werken naar volgend jaar toe, want je weet niet hoe de kern er zal uitzien."

"Of we elke dag zullen trainen? Meer zelfs, we gaan het stramien van de voorbereiding volgen. Dat wil zeggen: twee trainingen per dag. Het worden ongetwijfeld heel moeilijke weken. Dit is afschuwelijk voor de spelers en voor de staff", zucht de Antwerpenaar.