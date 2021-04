Fiere Vrancken zowaar geëmotioneerd: "Ongelooflijk, een heel mooi moment, we hebben constant kwaliteit gebracht"

Hoog oplopende emoties voor het bereiken van play-off 2: het kan. Het deed Wouter Vrancken wel wat dat zijn team nog in de top acht was geraakt. Het gaat dan vooral over de enorme weg die KV Mechelen heeft afgelegd en wat voor een rollercoaster de reguliere competitie was.

"Ik moet niet zeggen hoe trots ik ben. De kwalificatie is uitermate verdiend als je ons seizoen bekijkt. Ook in deze wedstrijd kom je ongelukkig op achterstand, maar dan zie je de weerbaarheid", vertelt Vrancken over het duel in Kortrijk. "Dan zie je dat de spelers hun ding blijven doen en niet vervallen in verkeerde dingen. Ze blijven gewoon gaan, binnen de afspraken die gemaakt zijn en met de manier waarop we op ons best zijn."

Dat heeft KVM eigenlijk het hele seizoen gedaan. "Geen enkel moment hebben we afgegeven. Als je het dan zo kan afmaken, is dat ongelooflijk mooi. Ik werd een beetje emotioneel als ik er over begon na te denken. Ik kan niet trotser zijn. Na al de tikken die we gekregen hebben, hebben we ons toch staande gehouden en zijn we blijven vechten en hebben we de resultaten toch laten komen. Met deze apotheose tot gevolg."

Verdiend in play-off 2

Nog een gevolg: Malinwa speelt play-off 2 tegen KVO, Standard en Gent. "Ik vertel geen larie wanneer ik zeg dat we in dat rijtje verdienen te staan. Na het verloop van het hele seizoen, is dat ongelooflijk." Zeker met het gegeven in het achterhoofd dat KVM zich lang in de degradatiezone bevond. De ommekeer werd ingezet op 20 december 2020, na een 1-2-zege in Leuven.

© photonews

Was dat het kantelpunt? "Ik vind als coach dat er geen kantelpunt is geweest. Bekijk die wedstrijden uit het begin van het seizoen maar. Het punt is dat de efficiëntie offensief en defensief er niet altijd was, maar puur op kwaliteit was dat goed. We hebben constant kwaliteit gebracht. We hebben ons beste voetbal gebracht in de drie jaar dat ik hier trainer ben."

Mentaal overeind gebleven

Ook mentaal bleef de ploeg overeind. "Als het dan tegen zit, gaat dat normaal in de hoofden spelen en gaat het niveau ook zakken. Dat is niet gebeurd. Dit is voor mij een heel mooi moment, om het op deze manier te kunnen rechttrekken, nadat we een hele periode niet kregen wat we verdienden. Er zijn ploegen waar heel veel over gepraat is: Beerschot, OHL, Charleroi. Allemaal goede ploegen. Die zijn er niet bij en wij wel."

Denkt Wouter Vrancken ook al aan wat er met zijn ploeg mogelijk is in play-off 2? "Dat is toekomstmuziek. Op dit moment overheerst de tevredenheid, de fierheid en het genieten van wat de jongens hebben teweeggebracht."