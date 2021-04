Titelfeest met fans? Club Brugge mag ervan dromen als 'testevent'

Fans in het stadion voor de play-offs, dat wordt moeilijk. Op 10 mei - als er al twee speeldagen achter de rug zijn - spreekt de taskforce zich daarover uit. Maar een titelfeest met een beperkt aantal fans? Dat is nog een mogelijkheid.

De Pro League bekijkt immers of het mogelijk is het titelfeest van de kampioen in te schrijven als potentieel testevent. Ook Club Brugge, dat met acht punten voorsprong aan de Champions' Play-offs begint, heeft daar al voorzichtige plannen voor, weet HLN.

Het Brugs stadsbestuur hoorde nog niets van de club, maar zou er wel willen aan meewerken. In een gecontroleerde omgeving buiten Jan Breydel zouden er een paar duizend fans ontvangen kunnen worden. Dat zou ook veiliger zijn dan spontane supportersbijeenkomsten.