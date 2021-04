Hernan Losada: "Ik heb alle wedstrijden van Beerschot gezien, natuurlijk!"

Terwijl de reguliere competitie er in België op zit, is de MLS nog maar pas op gang floten. Op speeldag 1 ging het D.C. United van Hernan Losada verrassend met de zege aan de haal tegen New York City.

Een eerste succesje voor Hernan Losada. GVA volgde donderdag een persconferentie van de Antwerpse Argentijn. Na tal van vragen over zijn eerste weken in de MLS wilde men weten in hoeverre Losada Beerschot nog gevolgd heeft na zijn vertrek. "Vanzelfsprekend heb ik alle wedstrijden van Beerschot integraal gezien! Ik ben en blijf fan. Ik heb nog regelmatig contact met de spelers en staf. Het is jammer dat ze net naast die play-offs gepakt hebben." "Anderzijds, ze hebben als promovendus toch maar mooi negen ploegen achter zich gehouden, een knappe prestatie.Ik ben blij dat Will en de jongens het zo goed hebben gedaan", besluit Losada, die zondag New England Revolution treft.