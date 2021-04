Anderlecht boekt vlotte overwinning in oefenwedstrijd op het veld van KV Oostende

Anderlecht heeft deze middag een oefenwedstrijd gewonnen op het veld van KV Oostende. Het werd 0-3 voor de troepen van Vincent Kompany. Bruun Larsen scoorde twee doelpunten en Diaby legde de 0-3 eindstand vast.

Deze middag stond er een oefenwedstrijd tussen KV Oostende en Anderlecht op het programma. In de reguliere competitie eindigde Anderlecht net boven KV Oostende en ook in deze oefenwedstrijd was Anderlecht een maatje te groot.

Zo zorgde Bruun Larsen met twee doelpunten al snel voor een 0-2 voorsprong. In de tweede helft zorgde invaller Diaby voor de 0-3 eindstand. Een goede generale repetitie dus voor Anderlecht met het oog op play-off 1.