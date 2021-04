Opnieuw een krasse uitspraak: "Verschil met Club Brugge zal volgende jaren zo groot niet zijn"

De voorbije maanden zijn er toch al de nodige krasse uitspraken gevallen over de titelstrijd de komende jaren. En nu heeft ook Genk zich in het debat gemengd.

In Extra Time voorspelden zowel Marc Brys (OH Leuven) als Wouter Vandenhaute (Anderlecht) een titel voor hun ploeg in de komende drie seizoenen.

Er was begin dit seizoen de groeiende ambitie bij Ivan De Witte en Michel Louwagie om met Gent te mikken op een tweede titel zo snel mogelijk.

Ambities overal

Ook Genk ziet het nu zitten om opnieuw hun voet naast Club te zetten: "Het verschil zal de komende jaren niet zo groot zijn", meent sterke man Dimitri De Condé alvast.

En dat de ambities bij Antwerp al langer dan vandaag groot zijn bij Gheysens & co? Dat behoeft ook geen betoog. Veel ambities bij heel veel ploegen, maar wie kan blauw-zwart écht wat maken?