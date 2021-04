Pro League zoekt een oplossing voor 1B met beloftenploegen ... want het alternatief is eigenlijk potentieel nog droever

De Pro League is opnieuw volop bezig met praten over het al dan niet toelaten van (meer) beloftenploegen in 1B. Het alternatief is zo mogelijk nog minder aantrekkelijk.

Tot op heden zijn we zeker van zeventien ploegen in 1A volgend seizoen, terwijl men bij KV Oostende zeker is dat ook zij via het BAS hun licentie zullen bekomen. Ook nieuwkomer Union is al zeker van 1A.

In 1B ziet het er dan weer wat minder duidelijk uit. Moeskroen zakt naar 1B, maar het is nog maar de vraag of zij dit seizoen via het BAS opnieuw aan een licentie gaan geraken. Bovendien is er ook nog de zaak Virton die zeker nog niet duidelijk is. Een sportieve degradant is er niet, maar vanuit de Eerste Amateurklasse komt er ook niemand in de plaats.

Dus zijn er op dit moment ... zes ploegen zeker van hun stek in 1B volgend seizoen. Seraing of Waasland-Beveren, Lommel, Lierse, Deinze, Westerlo en RWDM.

En dus is het kijken naar beloftenploegen? Mogelijk wel. Club NXT alleen? Dat gaat niet meer gebeuren. Er was binnen de Pro League een stem om vier ploegen toe te laten, maar onder meer AA Gent ging daar tegenin.

33% kans op promotie?

Een ander voorstel met liefst zeven beloftenteams heeft ook al op tafel gelegen, maar de vraag is of er een meerderheid zal gevonden worden en zoja, op welke manier. Een 1B-competitie met zes ploegen als alternatief is wel een extra drukkingsmiddel.

Het zou ook betekenen dat de kampioen van zes ploegen naar 1A mag én dat het nummer twee nog een barragewedstrijd zou krijgen volgend seizoen. Echt competitief kan je dat niet noemen - maar de beloftenteams gaan daar in se overigens niets aan veranderen, want zij kunnen niet naar 1A.