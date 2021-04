Zaakwaarnemer doet details achter overgang van Refaelov naar Anderlecht uit de doeken: "Hij had bij Antwerp veel meer kunnen verdienen"

RSC Anderlecht heeft met Lior Refaelov een binnenlandse toptransfer te strikken. Nochtans deed Antwerp FC nog een ultiem voorstel. Een reconstructie aan de hand van de woorden van Dudu Dahan.

Ook de zaakwaarnemer van Lior Refaelov had niet verwacht dat het zo ver zou komen. “Na de overwinning in de Gouden Schoen hadden we een signaal van Antwerp FC verwacht”, aldus Dudu Dahan in Het Laatste Nieuws. “Maar het bleef dagen, weken en zelfs maanden stil.”

“Maar Rafa is geen 21 meer”, wijst de Israëlische makelaar in de richting van de toekomst van de speler. “Op een bepaald moment stelde hij zich vragen. ‘Waar ga ik leven? Waar zullen mijn kinderen naar school gaan?’. Dan ben ik gaan doen wat ik als makelaar moét doen.”

Met andere woorden: een club zoeken. “Ik onderhandelde met Anderlecht, vond een akkoord en gaf hun mijn woord. En als ik mijn woord geef, geeft Lior zijn woord. Wij zijn één. Mijn cliënt kon weer slapen en zijn familie was gerustgesteld.”

Dahan bevestigt dat Antwerp - het was namelijk Luciano D’Onofrio die het contract van Refaelov niet wou verlengen - alsnog met een ultiem aanbod naar buiten kwam. “Via Sven Jaecques kwamen ze met een positief-agressief aanbod, maar te laat.”

Vanwaar ik kom, breek je je woord niet

“Ze hadden dat weken of maanden eerder moeten doen”, besluit de zaakwaarnemer. “Refaelov had bij Antwerp veel meer geld kunnen verdienen, maar je moet naar jezelf in de spiegel kunnen kijken. Vanwaar ik kom, breek je je woord niet.”