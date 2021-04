De jacht op het Brugse goud is geopend: 'Italiaanse topclub meldt zich met miljoenenbod op De Ketelaere'

Bij Club Brugge zullen ze alles in de strijd moeten gooien om enkele van hun sterkhouders aan boord te kunnen houden. De zomermercato is nog lang niet geopend, maar de Brugse goudhaantjes worden nu al stevig het hof gemaakt.

We meldden u al aan Bayer Leverkusen zich met een grote zak geld wil melden in Brugge voor Odilon Koussounou. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Napoli dan weer meer dan gewone interesse in Charles De Ketelaere.

De Napolitanen bereiden volgens bovenstaand medium een bod voor van 10 miljoen euro voor de Rode Duivel. Met dit bedrag lijkt de club van Dries Mertens geen schijn van kans te maken om de aanvallende middenvelder naar de Laars te halen.

Bovendien gaf De Ketelaere al aan het niet erg te vinden om nog een seizoen langer in Brugge te blijven. Het lijkt alvast een hete zomer te gaan worden in Brugge want ook Noa Lang staat met stipt genoteerd op vele lijstjes van buitenlandse (top)clubs.