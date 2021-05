Henry is racisme in het voetbal beu: "Ik wil actie"

Henry zit sinds maart niet meer op sociale media. De reden? Hij komt niet meer online tot dat er acties worden ondernomen tegen misbruik, dat vertelde de Fransman in een interview met B/R Football.

In het interview vertelde de gepensioneerde voetballer verhalen over de negatieve aspecten in het voetbal. “Toen ik een corner ging nemen, spuugden er mensen op mij en kreeg ik verwijten naar mijn hoofd gegooid. De mensen moeten zich ervan bewust zijn dat zulke dingen pijn doen. Genoeg is genoeg, het is tijd voor actie nu”, aldus Thierry Henry.

"I want actions. That's it."



Thierry Henry told B/R Football in 2020 that not enough was being done to combat racism in football.



In March, he closed his social accounts until steps were taken to deal with online abuse.pic.twitter.com/5RZ1PYToQG