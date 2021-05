'Ook Belgische topclub wil Anderlecht aftroeven voor Nmecha'

Dat Lukas Nmecha de voorbije maanden indruk heeft gemaakt bij de Duitse beloften en bij Anderlecht? Dat is al lang geen 'nieuws' meer.

Lukas Nmecha heeft geïnteresseerde clubs uit Engeland en Duitsland onder meer achter hem aanzitten, zoals we eerder al aangaven.

Antwerp

Maar er zou nog meer interesse zijn in de spits, die zelf nog niet echt een verlengd verblijf bij RSC Anderlecht heeft afgesloten.

Volgens Frank Raes bij Eleven Sports zou ook Antwerp azen op de Duitse aanvaller. Of hij haalbaar is voor The Great Old? Dat is een andere vraag.