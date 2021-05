Sambi Lokonga zet zijn ploegmaats op scherp: "We dachten dat het wel in orde zou komen door gewoon op het veld te verschijnen"

Albert Sambi Lokonga begint steeds meer te groeien in zijn rol van kapitein. De 21-jarige middenvelder vindt het dan ook tijd om eens de harde vuist op tafel te planten: "We trainen al twee weken niet meer zoals het moet!"

Die uithaal komt niet helemaal van hemzelf, want Vincent Kompany heeft er met harde bewoordingen ook tegen de groep over gesproken. "Weet je wat onze sterkte was? Dat we elke keer trainden alsof we een match speelden. En dat is nu niet meer het geval. We vinden onszelf te goed sinds we de Champions' play-offs haalden. We dachten dat het wel in orde ging komen door gewoon op het veld te verschijnen", zette hij zijn ploegmaats op scherp.

Dat is iets waar Kompany al sinds het begin van het seizoen op hamert: dit Anderlecht kan zich dat - in tegenstelling tot vroegere teams - niet permitteren. Ze moeten het hebben van inzet. Maar waar is het dan misgelopen? "We spelen in de play-offs tegen teams die we in de reguliere competitie klopten. Zijn we daardoor iets minder gefocust? We keken ook van match tot match, maar nu kijken we verder. Te ver soms!"

Dan begin je in de kleedkamer bijvoorbeeld te dromen van de titel. "Zolang het kan, moet je erin geloven. Dat is je taak als speler van Anderlecht. Maar wij moeten daar niet over spreken. We moeten elke match winnen en zien hoever we geraken."

Te beginnen met Genk, wat geen makkelijke opdracht wordt. De Limburgers pieken op het best mogelijke moment. "Onuachu gaan we in toom moeten houden, maar we hebben al getoond dat we dat kunnen. En dan zijn er nog Ito en Bongonda. Voor Theo kom je naar het stadion hé. Maar we hebben nog iets recht te zetten na die verloren bekermatch, want dat was voor mij persoonlijk een enorme ontgoocheling."