'Shoppen' bij Oostende of kiezen voor oude bekende van Mechelen en Standard: wie wordt opvolger D'Onofrio?

Het stond al enkele weken in de sterren geschreven, maar het doek is nu toch gevallen op De Bosuil. Luciano D'Onofrio en The Great Old gaan uit elkaar. Rest de vraag: wie/wat nu?

Bij Antwerp moet Paul Gheysens nu op zoek naar een nieuwe sterke man. Enkele namen werden daarbij al geopperd. Wie zal het worden? Zo is er Gauthier Ganaye, de CEO van KV Oostende. Hij is een absolute vertrouwensman van de Amerikaanse eigenaars van de Kustboys en zit ook bij Nancy in een bevoorrechte positie. Ook Olivier Renard (ex-Standard en Mechelen, nu Montreal Impact) werd al genoemd als mogelijke nieuwe sterke man. Hij viel volgens Het Laatste Nieuws uit de lucht toen hij daarover gecontacteerd werd.