Club Brugge lijkt klaar voor de laatste fase van de competitie

De laatste fase van de competitie staat voor de deur. Deze week zou de landskampioen al bekend kunnen zijn. Club Brugge staat er goed voor momenteel, maar dat kan allemaal snel keren. Clement maakt zich nog geen zorgen, en blijft zijn rustige zelve.

Philippe Clement die in paniek schiet, is een beeld dat we nog niet gezien hebben. Ondanks het verlies met 3-0 tegen Racing Genk is de rust weergekeerd bij de Bruggelingen, dat zegt de voetbalchef van Het Laatste Nieuwe, Stephan Keygnaert.

“Stemmen in het Basecamp verklappen dat een weekendje met veel praten, deugd heeft gedaan. De rust is weergekeerd bij Club Brugge”

“Misschien is dit wel de eerste keer dat Clement echt onder druk komt te staan. Als trainer van Waasland-Beveren moest niks, bij Racing Genk kon hij de underdogrol spelen in de schaduw van titelfavoriet Club Brugge, en vorig seizoen veranderde alles wat Clement aanraakte in goud, tot de pandemie de competitie stillegde”, aldus Stephan Keygnaert.