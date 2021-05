Ritchie De Laet bekent: "Hij stond helemaal bovenaan mijn lijstje van spelers waar ik wel eens op wou doorgaan om te tackelen"

Royal Antwerp FC trekt zondag naar Club Brugge. De vriendschap tussen Ritchie De Laet en Ruud Vormer is groot, al was dat voordien wel anders, zo bekent De Laet.

De Laet doet zijn verhaal bij HLN, waar alles begon met een opstootje in de beker nadat Seck Lang omvergetrapt had. “De poppen aan het dansen, en Vormer probeerde de rust te bewaren. Ik kwam rustig aangewandeld en riep iets als: 'Kom, 't is gedaan. Hij heeft geel gehad, 't was een fout, iedereen weg nu.' Ineens zie ik Vormer naar mij kijken, waarop ik terugkijk en denk 'als je nu iets zegt...' Maar nee. 'Hij heeft gelijk, komaan jongens, het is gedaan', zei hij. Die is best wel nog oké, dacht ik toen,” zegt De Laet.

Een paar weken later speelde Antwerp opnieuw tegen Club Brugge. Na wat babbels begonnen de twee elkaar te volgen op Instagram en deden ze wat onnozel met elkaar.

In die partij ging De Laet na een duel met Vormer liggen, wetende dat hij de fout zou meekrijgen. “'Nu is hij helemaal weg', dacht ik, maar toen ik me omdraaide, zag ik hem lachen. Hij trok me recht, we pakten elkaar even vast. Mooi, toch?”

Toch moet De Laet nog een bekentenis doen. “Voor dit alles, stond Vormer helemaal bovenaan mijn lijstje van spelers waar ik wel eens op wou doorgaan om te tackelen. 'Echt, makker, gij staat in mijn top drie waar ik écht eens op wil doorgaan.' Maar 't is er dus nooit van gekomen. En zo zie je maar dat mensen een bepaald beeld kunnen hebben over u, terwijl ze je helemaal niet kennen. Bij mij was die perceptie dus ook verkeerd.”