Josip Ilicic heeft een tattoo met het symbool van Liverpool op zijn been laten tatoeëren

De Sloveen speelt al sinds 2013 in de Italiaanse competitie (bij Fiorentina, Palermo en Atalanta Bergamo), maar hij lijkt zelf wel graag in de Premier League te willen spelen. Zo lijkt Ilicic een grote fan van Liverpool te zijn.

Hij heeft op zijn been namelijk een opvallende tattoo laten zetten. Zo is Ilicic zelf te zien terwijl hij het iconische symbool van Liverpool in de catacomben van Anfield aan raakt.

The tatoo of the Atalanta player Josip Iličić. We can be sure that he’s a Liverpool fan now 👀❤️#LFC 🔴 pic.twitter.com/Ttmp3qCana