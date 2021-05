Debat van de week: Nieuwe inzichten - wat met de titel, plek 2 en play-off 2?

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke week een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt!

In deze play-offs gaat het snel. Zondag weten we al hoe laat het is. En dus gaan we er graag nog even dieper op in. Deze weken kunnen we niet anders dan te kijken wie de titel gaat halen, wie de tweede plek en de Champions League binnenhaalt en wie play-off 2 zal gaan winnen. Elke week maakten we het bilan op. De kansen van Club Brugge op de titel zakten van 82% over 77% naar 71%, maar vermoedelijk zijn die door de zege tegen Antwerp nu opnieuw gestegen bij onze lezers - we zijn alvast benieuwd. Mechelen heeft stilaan Oostende ingehaald in onze poll wat betreft play-off 2, ook op dat gebied zijn we erg benieuwd naar de nieuwe inzichten. En wat met de tweede plek: toch Genk, of is er nog iets bijzonder op komst? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

1) Wordt Club Brugge kampioen? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Ja 88% Nee 13% 2) Wie pakt de tweede plek? 0% Genk 81% Club Brugge 6% Anderlecht 0% Antwerp 13% 3) Wie wint play-off 2? 0% KV Mechelen 81% AA Gent 19% KV Oostende 0% Stem Je kan nog stemmen tot 21/05/2021 16:00.