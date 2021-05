🎥 Bongonda, Ait El Hadj, De Camargo, Mbokani... wie wint de prijs voor doelpunt van het seizoen?

Adrien Trebel, Makhtar Gueye, Igor De Camargo, Theo Bongonda, Knowledge Musona, Junya Ito, Jan Van Den Bergh, Mousa Al-Tamari, Anouar Ait El Hadj en Dieumerci Mbokani: er zijn er nog tien in de running om maandagavond de trofee in de wacht te slepen. Wie maakt volgens u het meeste kans op de prijs?

🚨 One hour left to vote for your Goal of the Year!



📥 Vote now via https://t.co/XdbNnpQ6BY pic.twitter.com/9nxug8JCG6