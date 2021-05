OHL maakt nu ook zelf het nieuws officieel bekend: "Kamal verlaat onze club langs de grote poort"

Kamal Sowah verlaat OHL. De aanvallende middenvelder liet op Instagram weten dat hij de club zal verlaten en nu heeft ook OHL zelf laten weten dat Sowah zal vertrekken bij de Leuvenaars.

OHL maakte het nieuws bekend op haar website. "Kamal Sowah verlaat onze club door de grote poort. Hij maakte een onwaarschijnlijke evolutie en is nu toe aan een nieuwe uitdaging", aldus de Belgische club.

Kamal Sowah maakte inderdaad een goede indruk bij OH Leuven. Dit seizoen was de aanvallende middenvelder goed voor 8 doelpunten en 6 assists in 36 wedstrijden in alle competities samen.