Toch wel best indrukwekkend 'debuut' voor 17-jarige Debast: sterke verdediger met goeie inspeelpass

Zijn echt debuut was het niet, want Debast mocht op de eerste speeldag van de Champions' Play-offs al eens een minuutje meedoen tegen Club Brugge. Maar deze keer moest het 17-jarige jeugdproduct van paars-wit 73 minuten opdraven na de rode kaart voor Matt Miazga. En dat deed hij met flair.

Debast kwam zonder enige schrik in en deed het enorm goed. Zijn tackle op Hongla - u moet de twee qua lichaamsbouw maar eens naast elkaar zetten - was indrukwekkend. Hij kwam amper in de problemen en liet zien dat hij de opbouw van achteruit kan verzorgen. Debast heeft het Anderlecht-DNA in zijn bloed. Met een paar inspeelpasses van 30 meter zorgde hij ervoor dat de bal razendsnel bij de aanval terecht kwam.

Kompany was dan ook lovend over de eerste echte kans die hij hem gaf. "Hij is erop gekomen als een ancien", zei zijn coach. "Hij speelde als een verdediger van 30 jaar tegen toch wel twee van de beste aanvallers van de competitie."