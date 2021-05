Amper speelminuten bij Anderlecht, maar wél op de radar van AC Milan en Inter? De situatie van Mukairu uitgelegd

De geruchtenmolen rond Paul Mukairu draait op volle toeren. Zijn Inter Milano FC en AC Milan effectief geïnteresseerd? En vanwaar komen die geruchten?

Eén ding is zeker: Paul Mukairu zal volgend seizoen niet voor AC Milan of Inter Milano FC voetballen. Een transfer met het oog op de toekomst - inclusief uitleenbeurt - voor de Nigeriaan? Het lijkt ons weinig waarschijnlijk.

Maar hoe komt zo’n gerucht dan wel tot stand? Heel simpel. Antalyaspor wil RSC Anderlecht aansporen om de aankoopoptie te lichten. En hoe kan dat beter door enkele geruchten en vooral enkele prijzen de wereld in te gooien.

Jackpot?

Het is een veelbeproefd recept in voetbalmiddens. Uiteraard weet Peter Verbeke ook dat Milan of Inter zich niet gaan melden. Maar de publiciteit rond de speler kan wel andere clubs ertoe brengen om het vizier op Mukairu te richten.