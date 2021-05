Wat met de beloftenploegen in 1B en/of 1A langer met 18? Spoedvergadering levert weinig op, lobbywerk kan beginnen

De Pro League is opnieuw volop bezig met praten over het al dan niet toelaten van (meer) beloftenploegen in 1B en het aantal teams in 1A. Een nieuwe spoedvergadering is achter de rug.

Enkele weken geleden was al duidelijk dat - doordat ook Oostende zijn licentie kreeg - 1A volgend seizoen ook met 18 ploegen zou worden georganiseerd. Normaal gezien is dat ook meteen het laatste seizoen met 18 clubs, al ligt er een plan op tafel om nog langer door te doen met 18 ploegen. 1B uitbreiden en/of langer door met 18 in 1A? Daarover is nog geen uitsluitsel - en de kleine clubs houden voorlopig het been stijf tegenover de grote clubs. Die grote ploegen willen 1B en/of de nationale reeksen uitbreiden met meer beloftenploegen. Er wordt gedacht aan vier beloftenteams, nog drie anderen buiten Club NXT. De beslissing is nu met een week uitgesteld. In die week zal er weer heel wat gedebatteerd kunnen worden. Een vergelijk vinden tussen grote en kleine clubs, dat ligt dus opnieuw op stapel. Het lobbywerk kan beginnen ...