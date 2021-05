Anderlecht zet blikvanger van dit seizoen in de kijker met mooie goal

Het was een moeilijk seizoen dit jaar voor RSC Anderlecht. Door financiële problemen moesten de Brusselaars het doen met een jonge kern. Dat heeft natuurlijk ook zijn voordelen, op die manier breekt er sneller een toptalent uit de academie door.

Zo een toptalent uit de academie kan je Anouar Ait El Hadj wel noemen. De aanvallende middenvelder van de Brusselaars maakte indruk op de Belgische velden. Je mag natuurlijk ook niet vergeten dat El Hadj nog altijd maar 19 jaar is.

Anderlecht besloot om zijn jeugdproduct vandaag in de kijker te zetten op Twitter. In de Twitterpost is een video te zien waarbij El Hadj een mooie goal maakt tegen Antwerp. De Anderlechtspeler kwam naar binnen in de zestienmeter en krulde de bal mooi in de verste hoek. Kijkt u zelf maar.