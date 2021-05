Wie wint de strijd om Turks toptalent? Club en Antwerp strijden tegen Europese topclubs

Het seizoen zit er nog maar pas op en de clubs zijn al druk aan het werk met hun spelerskern voor volgend seioen. Zo ook Club Brugge en Antwerp. Zij strijden met andere Europese topclubs voor een toptalent uit Turkije.

Enis Destan is de naam van het Turks toptalent. Destan is een 18-jarige spits bij Altınordu F.K, een ploeg die speelt in de Turkse tweede klasse. Destan brak dit jaar door als jeugdproduct bij de Turkse club en scoorde in zijn debuutseizoen al meteen 13 doelpunten.

Club Brugge en Antwerp zouden volgens Gerenommeerd Turks voetbaljournalist, Ertan Süzgün, niet de enigste kapers op de kust zijn. De Belgische topclubs krijgen concurrentie van onder andere Europese giganten Leipzig en Lille. Ook Bordeaux en Saint-Etienne zouden geïnteresseerd zijn in de Turk.