Drie blijvers en een nieuwe Belgische speler bij nieuwkomer Seraing

Guillaume Dietsch (20), Sami Lahssaini (22) en Rayan Djedje (19) worden opnieuw gehuurd van het Franse FC Metz.

Diets en Lahssaini lieten vorig seizoen al hun meerwaarde zien voor Seraing. Djedje tekende bij Metz nu zijn eerste profcontract. Voor Seraing speelde hij nog maar twee keer nadat hij er in januari arriveerde.

Seraing krijgt ook nog een nieuwe speler van FC Metz doorgestuurd. Het gaat om de 20-jarige Mathieu Cachbach die net als Djedje eergisteren zijn eerste profcontract tekende. Hij speelde tot nu toe in de tweede ploeg van Metz.

⚽🔥🔴⚫ Welcome back, les gars ! Et bienvenue à @mcachbach8 chez les Métallos !



➡️ Mathieu est un jeune médian axial belge très prometteur, qui a signé son premier contrat pro au FC Metz ce mercredi et qui nous arrive en prêt ! pic.twitter.com/YzTctpBboY