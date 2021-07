Zulte Waregem kan in voorbereiding eindelijk eens winnen van eersteklasser: "Maar als we dat in competitie doen, komt het niet goed"

Na een overwinning tegen Oudenaarde, ging Zulte Waregem in de voorbereiding telkens onderuit tegen eersteklassers, behalve zaterdag.

Verlies tegen Club Brugge, Cercle Brugge en Union, het seizoen begon niet bepaald positief voor de troepen van Francky Dury. Tegen Charleroi kon er wel gewonnen worden, het was 3-2.

Assistent-trainer Davy De Fauw zag een verdiende overwinning van zijn ploeg. "Maar dat tegendoelpunt valt veel te snel en te simpel. In de competitie heb je dan een groot probleem, zeker tegen Charleroi. Daarna zag het er goed uit in de eerste helft, we hadden de controle en legden enkele mooie combinaties op de mat", klinkt het bij De Fauw.

Ook in de tweede helft verloor Essevee de controle niet over de wedstrijd volgens De Fauw. "Het was niet super maar nog wel best oké. Er wordt dan natuurlijk ook veel gewisseld, dat breekt de wedstrijd. Ik ben vooral blij dat de jonge spelers die zich laten zien op training, het nu ook doen tijdens de wedstrijden", glundert hij.