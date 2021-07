Corona loert nog steeds om de hoek: na Vanaken en Mignolet ook geen Vormer in Super Cup?

Wordt het extra puzzelen voor Philippe Clement in de Super Cup? Het zou zomaar kunnen, want er is nu ook nieuws over Ruud Vormer.

Ruud Vormer zal een individueel programma volgen vanaf vandaag, nadat hij een hoogrisicocontact heeft opgelopen. Hoogrisicocontact Zelf is hij niet besmet met het coronavirus. Dat laat Club Brugge weten via zijn sociale media. Toch zal hij de komende dagen uit de groep worden gehouden. Of hij daarmee ook meteen de Super Cup aan zich moet voorbij laten gaan? Dat zal mogelijk nog afhangen van hoe een en ander zal evolueren en hoe de testing de komende dagen is.