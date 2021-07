'Bayat springt in de bres en geeft Anderlecht logische oplossing voor overbodige middenvelder'

Anderlecht rekent niet meer op Adrien Trebel voor het komende seizoen. Maar: hij heeft nog steeds heel wat opties. En een goede makelaar.

Adrien Trebel zit nog steeds bij Mogi Bayat en die zou volgens Franse bronnen volop bezig zijn met een oplossing uit te dokteren voor de Franse middenvelder.

Nantes

Hoeft het te verbazen dat daarbij onder meer ex-club Nantes ten berde wordt gebracht? Bij die Franse club is Bayat een beetje de huismakelaar.

In het verleden speelde Trebel bij Standard, in 2017 trok hij naar Anderlecht. Daar is hij nu op overschot en dus wenkt een nieuwe club.