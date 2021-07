Raman na stunttransfer richting Anderlecht: "Als zij bellen, moet je niet lang nadenken"

De transfer van Raman naar Anderlecht was op z'n zachtst gezegd een stunt. Het lukte paars-wit om niets te lekken en verrassend uit te pakken met de komst van de aanvaller.

Hoeveel Anderlecht veil had om Raman weg te kapen uit het vagevuur van de 2. Bundesliga waar hij met Schalke in beland was, is niet bekend. Wel dat ze bij Anderlecht heel fier zijn op de komst van de voormalige Buffalo.

Sportief directeur Peter Verbeke vindt dat Raman perffect past bij Anderlecht: "Hij moet onze aanval meer snelheid en diepgang geven. Hij past perfect in de manier waarop we voetballen door als ploeg agressief hoog druk te willen zetten."

Ook Raman zelf kijkt uit naar zijn eerste wedstrijden voor paars-wit. "Als Anderlecht belt, moet je niet lang nadenken. Ik ken wel wat spelers hier en ben klaar om me te bewijzen bij RSCA. Ik kijk enorm uit naar de eerste wedstrijden", klinkt het in een eerste reactie.