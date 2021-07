De Ketelaere weet wat hem te doen staat: "Daarover was ik vorig seizoen soms boos op mezelf"

Charles De Ketelaere heeft een rustige zomer gekend. Het goudhaantje van Club Brugge werd niet opgenomen in de selectie van Roberto Martinez voor het EK en kon zich voorbereiden op het komend seizoen. Ook mentaal, want hij beseft dat hij efficiënter moet worden.

De Ketelaere scoorde slechts drie keer vorig seizoen in de competitie. "Je mag dat zeggen, ik heb daar geen probleem mee. Mijn mama en m'n vriendin zullen het moeilijker hebben met eventuele kritiek, maar ik zal zelf ook strenger zijn voor mijn eigen prestaties. Alleen... Niet alles vertaalt zich in statistieken. Ik had vorig seizoen vijf assists meer kunnen hebben, als sommige acties niet waren afgekeurd voor nipt buitenspel", zegt hij in HLN.

"Ik heb matchen gespeeld waarin mijn impact groot was en waarin ik veel creëerde, zonder een doelpunt of een assist achter m'n naam te hebben. Wat wel is: ik moet vaker in een scoringspositie komen. Of eens naar doel trappen. Daarover was ik vorig seizoen vaak boos op mezelf."

Chadli

Veel mensen menen dat Roberto Martinez De Ketelaere had moeten meenemen in plaats van Chadli. "Ik had er zeker willen bij zijn. Ik zeg niet dat ik tegen Italië in de basis zou gestaan hebben, of zelfs had gespeeld, maar Doku bewees wel dat jonge spelers iets kunnen bijdragen. Tegelijk snap ik de keuze voor Chadli - hoe jammer ik het ook vond voor mezelf - en het feit dat de bondscoach in zijn selectie voor het EK loyaal is geweest aan het verleden."