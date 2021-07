Mata 'Man van de Match' in Supercup, maar... "Voor mij is dat Senne"

Clinton Mata speelde weer een beresterke partij. De flankverdediger begon het nieuwe seizoen alsof het oude nooit gestopt was. "Dat is één van mijn kwaliteiten: mijn levensvreugde. Ik ben blij als ik op een veld sta", lachte hij achteraf.

Mata genoot duidelijk. "Ik zie niet in waarom ik niet blij mag zijn. Iedere match is een finale voor mij, ik geef me altijd de volle honderd procent. Vandaag ben ik trots op mijn ploeg en vooral op Senne Lammens. Het is leuk om de titel ‘Man of the Match’ te krijgen, maar voor mij is het Senne", zegt hij op de clubstek. "Ik ben tevreden voor hem. Als je jong bent, heb je wat stress bij je eerste wedstrijd. Er speelt veel mee en dat kan je blokkeren. Maar hij speelde met vertrouwen en ik ben fier op hem."

Mata moest onlangs enkele trainingen overslaan door een kleine blessure. “Ik heb een drietal dagen voorbereiding gemist, maar ik kon daarna vlot inpikken. Ik voel me goed momenteel. Als je vandaag ook de supporters in het stadion ziet, dat motiveert je. Dat plezier hebben we een tijdje niet gehad en het doet deugd om dan samen met hen te vieren.”