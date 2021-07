Volgens Frank Raes voelt Club Brugge de hete adem van Racing Genk in hun nek

Frank Raes is er van overtuigd dat Racing Genk de strijd kan aangaan met Club Brugge voor de landstitel. Vorig seizoen hebben ze dit in Play-Off 1 al laten zien.

Sporza haalde Frank Raes erbij om zijn mening te geven over de Super Cup en of Racing Genk de uitdager kan worden van Club Brugge dit seizoen. "In de Champions' Play-offs was het toch straf dat Genk Club twee keer klopte. Ze ademden toen in de nek van Brugge, dat maakt de wedstrijd extra boeiend."

Raes kijkt ook uit naar hoe de twee jonge doelmannen het gaan doen: "Ik kijk ook uit naar de strijd tussen twee erg goede, jonge keepers: Vandevoordt en Lammens." Die laatste staat tussen de palen door de blessure van Mignolet.

Niet alleen Mignolet ontbreekt bij Club Brugge: "Hans Vanaken is er nog niet, Ruud Vormer zit in quarantaine en ook op Sobol wordt nog niet gerekend", deelt Raes mee. "Ik wil wel eens zien wat De Ketelaere kan op de positie van Vanaken, wat toch zijn beste positie zou zijn. Maar natuurlijk zullen de afwezigen mee de wedstrijd bepalen."