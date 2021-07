Debat van de week: wie wordt kampioen? (En dit was uw speler van het EK!)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat bijna gaat beginnen!

De voorbije weken polsten we vooral naar zaken wat betreft het EK en afsluiten deden we met de 'speler van het EK'. Chiellini was bij u de baas met liefst 42% van de stemmen, waarmee hij doelman Donnarumma (14%) ver vooraf ging. Damsgaard vervolledigde het podium. Kampioen Vrijdag beginnen Standard en Genk er alweer aan in de Jupiler Pro League op speeldag 1. En dus is het hoog tijd om ook daar even vooruit te blikken. Wie wordt volgens u kampioen? Club Brugge voor een derde keer op rij, of kunnen Genk, Antwerp of Anderlecht hen naar de kroon steken? Of ziet u een andere verrassing opdoemen? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie wordt kampioen? Club Brugge 51% Genk 23% Antwerp 9% Anderlecht 8% Gent 4% Standard 2% Nog een ander team (laat in reacties weten wie) 6%