Antwerp wacht nog op versterking maar Priske geniet nu al van de mentaliteit binnen de groep

De voorbereiding bij Antwerp zit erop en morgen wacht de vuurdoop tegen KV Mechelen. Brian Priske is tevreden over de voorbereiding maar toch wacht hij nog op versterking. Er is alvast wel één enorm positief punt momenteel.

De voorbereiding

Iets meer dan één maand geleden begon Antwerp aan de voorbereiding onder de nieuwe trainer. Dat kan u HIER lezen. Tijd voor Priske om even terug te blikken hierop: "We hebben nu bijna 5 weken voorbereiding gehad en dit verliep heel goed op verschillende vlakken. Het was voor mezelf en de spelers een nieuwe cultuur en een nieuwe manier van aanpakken maar dat hebben ze allemaal goed opgepikt. Ik heb dus een goed gevoel hierbij."

Toch is nog niet al het werk gedaan: "We hebben al een goed niveau dat hebben we ook vorige week tegen AS Monaco laten zien. Toch is het werk nog niet gedaan maar dat is ook zo bij anderen. Voor zondag gaat wel wel iedereen er staan en gaan we vol voor de drie punten", zei Priske tijdens de persconferentie.

Antwerp speelde in de oefenwedstrijd tegen Monaco 0-0 gelijk. Een goed resultaat tegen de Fransen. Priske keek tevreden terug naar de wedstrijd: "De eerste helft was goed met hoge pressing en een aantal doelkansen. De tweede helft was te passief en vooral dan in het aanvallende compartiment. Verdedigend stonden we goed. Het is ook normaal dat we nog offensieve automatismen missen", blikte een tevreden Priske terug.

Priske had nog een compliment bij voor één van zijn middenvelders: "Louis Verstraete was heel goed. Het is een speler met veel inzet die ook goed in de groep ligt. Met hem hebben we bijkomende offensieve mogelijkheden want hij komt veel in de box. Ik verwacht veel van hem komend seizoen" blies Priske de loftrompet voor zijn middenvelder.

Transfers

Antwerp heeft al wat transfer afgerond maar toch is het huiswerk absoluut nog niet afgerond. "Er moeten nog offensieve spelers bijkomen", legde Priske direct de vinger op de wond. "Sven Jaecques en de scouting zijn hier volop mee bezig en dit komt in orde daar ben ik van overtuigd"

We mogen dus binnenkort nog wel wat transfervuurwerk verwachten op De Bosuil.

Mentaliteit binnen de groep

Priske wou nog één element tijdens de persconferentie graag aanhalen en dat is de mentaliteit binnen de groep. "De mentaliteit is fantastisch, ik wil jullie hiervan een voorbeeld geven", opende Priske zijn betoog. "Vandaag (vrijdag n.v.d.r.) stonden alle spelers drie kwartier na de training nog steeds op het veld. Ze waren vrije trappen aan het nemen, oefenen op afwerken, voorzetten aan het smijten in de box, ... Dit zonder dat ik of iemand van de technische staf dit had gevraagd. Gewoon puur omdat ze hier zin in hadden. Dit is een teken van een goede mentaliteit en een spirit binnen de groep. Uiteindelijk heb ik ze wel naar binnen gestuurd want het is zondag wedstrijd en ze moeten uitgerust zijn", sloot Priske met een kwinkslag af.