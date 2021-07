Luka Elsner fier op zijn troepen: "Dit geeft vertrouwen" en "Mentaliteit"

Kortrijk heeft zijn eerste punten van het seizoen beet. Met dank aan een goede mentaliteit en winning-spirit. Ook coach Luka Elsner was een tevreden man.

"We waren present qua mentaliteit, explosief, .. Ik heb een groep die veel wil geven en er vol wil voor gaan in het collectieve. We hebben het tempo van de match gecontroleerd en hebben weinig weggegeven achteraan.

"Defensief waren we heel sterk, we hebben heel solidair gespeeld. Op het einde ontbrak het soms een beetje aan wat techniciteit, maar de eerste match winnen is vooral heel belangrijk."

Vertrouwen

"Dit geeft vertrouwen voor de rest van de seizoenstart, want we hebben moeilijke weken voor de boeg. Ik ben blij voor de ploeg dat hard werk nu ook oplevert."

"Maar er blijft nog veel werk over. Foutjes in deze fase van het kampioenschap? Dat is helemaal normaal, dat stabiliseert zich wel doorheen het seizoen."