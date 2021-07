Toptalent wil vertrek bij KRC Genk forceren en stuurt zijn kat naar de trainingen bij de B-kern

Wat is er allemaal aan de hand met Pierre Dwomoh? Het toptalent van KRC Genk werd vorig seizoen voor onbepaalde duur naar de B-kern verwezen. Ondertussen is ook daar geen spoor meer van de beloftevolle aanvaller te bespeuren. Hij wil nu een vertrek forceren.

Het gedrag van de Belgische jeugdinternational zorgde al vaker voor ophef aan de Luminus Arena. Wanneer er een discussie ontstaat tussen het Genks jeugdproduct en beloftetrainer Hans Somers lijkt er een einde aan het droomhuwelijk te komen. Hij werd namelijk doorverwezen naar de B-kern.

Volgens Het Belang van Limburg is er daar geen spoor meer van hem te bekennen. De 17-jarige middenvelder ligt nog tot 2024 onder contract in Limburg, maar wil absoluut een transfer forceren. Verschillende ploegen kwamen al eens informeren, de speler zelf flirtte recent op sociale media nog met AC Milan.

Maar KRC Genk wil (nog) niet meewerken aan een vertrek. De entourage van Dwomoh wordt zo ongeduldig en er zou zelfs sprake zijn over de ‘wet van ‘78’. Het toptalent moet en zal deze zomer de Luminus Arena verlaten. Momenteel blijft het wel bij loze woorden want de entourage beweert dat ze hier geen beroep op hebben gedaan. Het blijft dus nog even afwachten tot KRC Genk toegeeft.