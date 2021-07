Marc Degryse ziet drie topclubs die het het meest lieten afweten: "Problemen Anderlecht van tijdelijke aard"

Ook Marc Degryse kon niet anders dan vaststellen hoe lastig de topclubs het hadden. Anderlecht dat in eigen huis de boot inging tegen promovendus Union, dat was misschien nog het opvallendste. Al hoeft paars-wit niet te panikeren, denkt Degryse.

Er waren echter ook positieve zaken bij de start van de Jupiler Pro League: Degryse vond het een aangenaam openingsweekend. "Van vrijdagavond tot en met STVV-AA Gent: ik heb me geamuseerd", zegt Degryse in HLN. "De terugkeer van de supporters, da's toch een pluspunt. In Brugge, Luik en Mechelen: wat een enthousiasme!"

Op de Bosuil is er duidelijk nog veel werk

Geen enkele zege van een topclub: dat was wel een verrassing. "Drie clubs hebben het, wat mij betreft, het meest laten afweten: AA Gent, Anderlecht en Antwerp. Zeker Antwerp: dat was echt niet goed, maar ergens hoeft dat niet te verbazen. Er is een nieuwe coach, die jongens als Mbokani, Refaelov, Le Marchand en Hongla. En dan waren Haroun en Miyoshi er nog niet bij. Op de Bosuil is er duidelijk nog veel werk."

Datzelfde geldt ook voor Anderlecht. "De nederlaag heeft me niet verrast. Anderlecht moest bijna van nul beginnen. Als je dan moet openenen tegen een promovendus met vertrouwen, een prima trainer en een duidelijke structuur, dan is dat een lastige klus. Maar ik denk dat het wel goed komt met Anderlecht. Hun problemen zijn van tijdelijke aard."