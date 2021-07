Pro League komt met erg belangwekkend statement na gedoe over ticketcontrole in coronatijden

Er was de voorbije dagen heel wat te doen over het zogenaamde Covid Safe Ticket. En er werd al gevreesd dat er dan toch geen volle stadions zaten aan te komen in de Pro League. Nu is er een duidelijk statement gekomen.

Er was even sprake van dat enkel veiligheidspersoneel de ticketcontrole zou mogen uitvoeren, waardoor dat tot erg lange wachtrijen zou kunnen zorgen. Maar na overleg is er toch een oplossing gekomen, laat de Pro League nu weten middels een statement op de webstek van de instelling. Constructieve contacten "Na constructieve contacten met zowel de diensten van het Kabinet van Binnenlandse Zaken van Minister Verlinden als het Kabinet van Volksgezondheid van Minister Vandenbroucke kregen we de bevestiging dat naast veiligheidspersoneel ook stewards die deze specifieke taak krijgen, de volledige toegangscontrole van het Covid Safe Ticket mogen uitvoeren." "Deze bevestiging is een geruststelling, niet enkel voor de Pro League, maar voor vele event-organisatoren en zal helpen om het sterke concept van het Covid Safe Ticket in de praktijk uit te rollen. De Pro League staat er op de verschillende diensten, zowel regionaal als federaal te bedanken voor het overleg."